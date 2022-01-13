أخبار × 24 ساعة.. الرئيس يتابع حادث أشمون المأساوى ويكلف بتنفيذ كوبرى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرئيس السيسى: مصر لديها استعداد لكى تكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة
السيسى: "قلت للسفيرة الأمريكية 2011 الإخوان سيحكمون مصر ثم سيرحلون لأن الشعب لا يقاد بالقوة"
وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تضمنت العديد من المحاور للقضاء على الفقر
السيدة انتصار السيسى تلتقى مجموعة من الملهمات وتوجه التحية لنساء مصر
الرئيس السيسى: مصر استفادت من خبرات "الصحة العالمية" بمبادرة 100 مليون صحة
الرئيس السيسى يتابع حادث أشمون المأساوى ويكلف الحكومة بتنفيذ كوبرى
قطع المياه ببعض المناطق فى الجيزة مساء الجمعة لمدة 8 ساعات
المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: النمو المتوقع لمصر هذا العام أعلى من المعدل العالمى
الرعاية الصحية تجرى أول عملية استئصال ورم سرطانى بالكلى بمنظار البطن الجراحى
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة
الطفلة جنى: بشكر الرئيس السيسى لدعوتى بمنتدى الشباب ونفسى يزور أسوان تانى
الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف
الصحة: تراجع نسب حالات كورونا على أجهزة التنفس الصناعى بمستشفيات العزل
الرئيس السيسى: التغيير بالقوة قد يؤدى إلى خراب.. ومصر كانت هتبقى دولة أزمات
الأونروا: المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة "بصيص لمن فقد الأمل"
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