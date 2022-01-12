الصحة: تراجع نسب حالات كورونا على أجهزة التنفس الصناعى بمستشفيات العزل

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة تراجع نسب المرضى على أجهزة التنفس الصناعى بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى حد كبير.

وقال الدكتور حسام حسنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن انتشار الوعى والتوسع فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير الأدوية وقوة البرتوكولات العلاجية، وانتشار اللقاحات ومراكز صرفها ساهم إلى حد كبير فى تراجع شدة الحالات ومضاعفاتها.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كوورنا بوزارة الصحة أن البرتوكولات العلاجية التى يتم تقديمها فى مستشفيات العزل قوية ومؤثرة مع كرونا ومتحوراته، وتابع "علينا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى مع الحصول على اللقاح".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد ى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.