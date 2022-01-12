أكرم القصاص: الرئيس السيسى يؤكد دائما أن الإنجازات والمشروعات لا تتوقف

كتب محمد عبد المجيد

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يعتبر أن كل ما تم من إنجازات برغم ضخامته للغاية خطوات بسيطة، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل والمزيد من المشروعات.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الأرقام الذى ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرغم من إنها ضخمة جدا، ومنها 400 مليار دولار لمواجهة الفقر، والإصلاح الاقتصادى الذى نجح بدرجة كبيرة فى الصمود بمواجهة جائحة كورونا، وان كافة المشروعات والاتجاهات والخطوات التى تتخذها الدولة، تتخذها فى إطار دعم المواطنين لخلق فرص عمل، لكى يخرج الناس من الفقر، وليس فقط إخراج موضعى، ولكن إخراج جذرى، بمعنى أنه يوفر لهم فرص عمل ووظائف وسكن، لأن الرئيس تحدث عن توفير 250 ألف وحدة سكنية للشباب، مجهزة بشكل كافى.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن حجم ما تم إنفاقه على مدى السنوات الماضية بالرغم من ضخامته، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال الوقت يبدو غير راض عنه، وأننا نحتاج إلى جهد أكبر، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن العمران، وقبل ذلك كان ما يحدث وما يتم إنشائه هي وحدات للإيواء، وكانت بمساحات صغيرة للغاية لا تستوعب الأسر، وفى أماكن متباعدة وبلا تفكير فى فكرة العمل، وتكون بعيدة عن الأماكن الحيوية، أما ما يحدث الآن فحجم الوحدات السكنية أصبح كبير إلى حد ما لكى تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، على أن الدولة المصرية الآن تتخذ فكرة أن يكون هناك مجتمعات عمرانية، وليست فكرة الإيواء، وهناك أحياء كثيرة تم إنشائها على مدى العقود الماضية وانتهت جميعها على أنها تحولت على شبه عشوائيات، أما الآن فهناك التعبير العظيم "حياة كريمة"، وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، وهى تعنى توفير العمل والمسكن ودخل معقول للمواطنين، بالإضافة إلى وجود حياة اجتماعية من مدرسة ومستشفى ووحدات صحية، ومراكز الشباب والمكتبات، كل هذا نتحدث فى سياق عام، والأرقام التى ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا السياق تعد أرقام ضخمة، ومع ذلك يقول ان هذه تعد خطوة واحدة من 1000 خطوة ويجب مواجهتها.