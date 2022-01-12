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المدارس تحذر طلاب الثانوى العام: ممنوع اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م
المدارس تحذر طلاب الثانوى العام: ممنوع اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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حذرت المدارس الثانوى طلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى من اصطحاب التليفون المحمول أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها فى المواد غير المضافة للمجموع السبت المقبل 15 يناير الجارى و22 فى المواد الأساسية.

وشددت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول، وتجنب أى محاولة لتصوير أسئلة الامتحان خاصة فى الجزء الورقى الذى يعقد خلال اليوم الدراسى، حتى لا يتعرض الطالب لعقوبة الحرمان من الامتحانات حال تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
 
وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوي العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الترم الاول للثانوى العام

حيازة محمول فى الامتحانات

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