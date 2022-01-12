أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، معلقا: "كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده"، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، قائلا: "أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم".، قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع "، موجها نداءً الى الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة الاونروا حتى تستطيع القيام بدورها".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: التغيير بالقوة قد يؤدى إلى خراب.. ومصر كانت هتبقى دولة أزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه، مضيفا: "في مصر كان ممكن يحصل كده!!، ربنا تفضل علينا كثيرا جدا إن احنا مدخلناش هذا المصير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم".، دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين وناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا.. نخلى بالنا كويس".

مدبولى: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بالعلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق "ريكسوس العالمية"، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف، منها إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلي أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة اهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

الحكومة تنفى صحة الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تم تداوله من أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، مُوضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً على أن الوزارة ليس لها أي دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة، يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، عبر الرابط التالي: "umrah.eg"، والتي ستتضمن كافة تفاصيل هذه البرامج من حيث الأسعار وأماكن الإقامة ومواعيد الحجز والسفر ذهاباً وعودة، والخدمات المقدمة منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

فرص لسقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 11

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

انقطاع المياه عن أرض المعارض و14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "فندق الماسة - امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 - المهمات - المنطقة المركزية العسكرية - الكلية الفنية العسكرية - جامعة الأزهر - نادى السكة - نادى مدينة نصر - مدينة التوفيق - الاستاد - أرض المعارض مدينة نصر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل حتى العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الربط و اللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بامتداد ترعة الجندى - بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى التابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب و الصرف الصح.

وأوضحت شركة مياه القاهرة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

الرئيس السيسي: "راهنت على تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادى رغم تخوف الحكومة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل مستمر بين الحكومة المصرية والشعب، ولن يكون هناك إخفاء أي شيئ من الحقائق، مردفا: "مش بنخبي حاجة وبنقول للناس كل حاجة، ولما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي اتقال ده إجراء يتم التحسب منه كثيرا، وكنا خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على الإجراءات الصعبة في نوفمبر 2016".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أنه يسجل احترام وتقدير ويوجه تحية للشعب المصري، لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، قائلا: "مش هقول سر ولا حاجة.. لما كنا نناقش الموضوع ده كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدًا منه، ولكن كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية، وقلت البرنامج ده هيُمرر والناس هتقبله وهتتحمله ولو ماكناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا مع جائحة كورونا".

وأكمل الرئيس في حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي: "الإصلاح الاقتصادي كان الطريق الذي تحملنا من خلاله صدمة اقتصادية وصحية في مصر مع الجائحة"، مشيرا إلى أن مفهوم الفقر الذي تتركز نسبة 60% منه في البلاد الأفريقية، من الجميع النظر إليه باهتمام، معلقا: "يستحق مننا كلنا إننا لا ننام ولا نغفل إلا لما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل".

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، اعتبارا من 6 يناير 2022 برئاسة اللواء السيد على على الغالى.

ويضم مجلس الإدارة عضوية كل من رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى ومدير إدارة التأمينات والمعاشات و3 أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية وعضوان من وزارة التضامن وعضو من وزارة المالية.

المدارس تحذر طلاب الثانوى العام: ممنوع اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان

حذرت المدارس الثانوى طلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى من اصطحاب التليفون المحمول أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها فى المواد غير المضافة للمجموع السبت المقبل 15 يناير الجارى و22 فى المواد الأساسية.

وشددت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول، وتجنب أى محاولة لتصوير أسئلة الامتحان خاصة فى الجزء الورقى الذى يعقد خلال اليوم الدراسى، حتى لا يتعرض الطالب لعقوبة الحرمان من الامتحانات حال تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.



كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

الأمم المتحدة: مبادرة "حياة كريمة" فرصة رائعة للتخفيف من "الفقر وعدم المساواة"

أشادت ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بجهود الحكومة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، كاشفة عن اشتراك 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل في مصر في برنامج مشترك مع الحكومة المصرية من أجل دعم تمويل أول استراتيجية مصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، على جهود مصر فيما يتعلق بإطلاق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.، مؤكدة أن مبادرة "حياة كريمة" فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن زيادة شراكة الأمم المتحدة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية التي تركز على توليد فرص العمل، وإطلاق قدرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والتصنيع، والتمهيد للمزيد من المساواة.

وكشفت المسؤول الأممى، عن أن جائحة كورونا زادت من الفقر العالمي بحوالي نصف مليار شخص اى 8 % من تعداد سكان العالم، كما فعت 120 مليون شخص الى الفقر المدقع، معلقة: أدركنا أن الفقر هو أكبر تحدِ يواجه العالم، فالفقر المدقع زاد من عدم المساواة بين الشمال والجنوب، مشترطة بدء التعافي بشكل تحولى، قائلة: "لا يجب أن نعود إلى الهياكل التي سبقت الجائحة وزادت من حالات الفقر".

روسيا: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية خلال رأس السنة

كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا "آتور"، مايا لوميدزى، اليوم الأربعاء، عن الدول التى فضلها المواطنين الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.

وقالت لوميدزى لوكالة "سبوتنيك" "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50% من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالى 125 ألف روسي.

الحكومة: البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر (5.5%) 2021/ 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتاً إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لاحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

وعلى الصعيد العالمى، أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى (4.1%) في عام 2022، و(3.2%) عام 2023، في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي (5%) عام 2021، و(3.8%) عام 2022 ونحو (2.3%) عام 2023، وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات، كما من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو (6.3%) عام 2021، وحوالي (4.6%) عام 2022، و(4.4%) عام 2023.