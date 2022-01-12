اليوم السابع
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السيسى: "قلت للسفيرة الأمريكية 2011 الإخوان سيحكمون مصر ثم سيرحلون لأن الشعب لا يقاد بالقوة"

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:13 م
السيسى: "قلت للسفيرة الأمريكية 2011 الإخوان سيحكمون مصر ثم سيرحلون لأن الشعب لا يقاد بالقوة" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب:محمد إسماعيل

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الذى عقده اليوم مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب المصرى قبضة أمنية، وكشف الرئيس أنه في لقاء سابق مع السفيرة الأمريكية عام 2011 قال لها: "اللى هيحكم مصر الإخوان، وبعدين هيمشوا لأن الشعب المصرى شعب لا يقاد بالقوة، ولا يمكن أن يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية وهذا ماحدث".
 
وأكد الرئيس السيسي أن المنظمات الدولية حين تدعم مصر فانها تقدم دعما لدولة يعيش فيها 100 مليون إنسان، وهذه هي أعلى درجات حقوق الإنسان، مضيفًا: "نحن نتعامل بمنتهى الشفافية، ولا نقبل أبدا بأى سلوك غير منضبط طبقا للمعايير المعمول بيها أو أشد".
 
تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
 
 
 
 
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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