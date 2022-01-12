الأونروا: المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة "بصيص لمن فقد الأمل"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

قالت سحر الجبورى، مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولى بتمويل الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بدور مصر في دعم ومناصرة الوكالة في شتى المحافل والدفاع عنها.

وأضافت مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، خلال الجلسة النقاشية بعنوان: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم"، أن الوكالة تعول على الدور المصري في مواصلة حث المجتمع الدولى على دعم الوكالة.

وعن مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة، قالت: المبادرة بصيص أمل لمن فقدوا الأمل كليا، فدور مصر محورى في وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين، مضيفا: "إعادة الإعمار فرح الناس وحرك الاقتصاد وضخ أموال واعطي فرص عمل وبارقة أمل".

وقالت "الجبوري": ممكن نطلب من فخامة الرئيس ان نوسع مدارس الاونروا لدينا عجز في الفصول نتيجة عجز التمويل وبالتالي قمنا بزيادة عدد الطلاب، فلو أمكن توسيع عدد الفصول داخل هذه المدارس فالتعليم هو الأمل الوحيد ويقى من التطرف، مشيرة إلى نسبة البطالة في غزة 50 % وبين الشباب 70%، لذا يمكن تيسير تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مشاريع إعادة الاعمار.

وأشارت الى التحديات التي تواجه الوكالة قائلة: الوكالة تمر بتحديات كبيرة فمنذ 2015 تمر بضغوط مالية، فهناك عزوف من الجهات المانحة لتقديم ما يكفى من أموال لتقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين، ونتعرض لضغوط سياسية بهدف انهاء وتصفية دور الوكالة وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وتابعت: "والكالة أنشئت بشكل مؤقت للوصول الى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ونضطر الى إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتحتاج الى تمويل مستدام ولا يمكنها القدرة على مواصلة عملياتها دون الحصول على تمويل.