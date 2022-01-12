اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأونروا: المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة "بصيص لمن فقد الأمل"

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:29 م
الأونروا: المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة "بصيص لمن فقد الأمل" مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قالت سحر الجبورى، مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولى بتمويل الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بدور مصر في دعم ومناصرة الوكالة في شتى المحافل والدفاع عنها.
 
وأضافت مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، خلال الجلسة النقاشية بعنوان: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم"، أن الوكالة تعول على الدور المصري في مواصلة حث المجتمع الدولى على دعم الوكالة.
 
وعن مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة، قالت: المبادرة بصيص أمل لمن فقدوا الأمل كليا، فدور مصر محورى في وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين، مضيفا: "إعادة الإعمار فرح الناس وحرك الاقتصاد وضخ أموال واعطي فرص عمل وبارقة أمل".
 
وقالت "الجبوري": ممكن نطلب من فخامة الرئيس ان نوسع مدارس الاونروا لدينا عجز في الفصول نتيجة عجز التمويل وبالتالي قمنا بزيادة عدد الطلاب، فلو أمكن توسيع عدد الفصول داخل هذه المدارس فالتعليم هو الأمل الوحيد ويقى من التطرف، مشيرة إلى نسبة البطالة في غزة 50 % وبين الشباب 70%، لذا يمكن تيسير تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مشاريع إعادة الاعمار.
 
وأشارت الى التحديات التي تواجه الوكالة قائلة: الوكالة تمر بتحديات كبيرة فمنذ 2015 تمر بضغوط مالية، فهناك عزوف من الجهات المانحة لتقديم ما يكفى من أموال لتقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين، ونتعرض لضغوط سياسية بهدف انهاء وتصفية دور الوكالة وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
 
وتابعت: "والكالة أنشئت بشكل مؤقت للوصول الى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ونضطر الى إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتحتاج الى تمويل مستدام ولا يمكنها القدرة على مواصلة عملياتها دون الحصول على تمويل.
 
دخول الرئيس الجلسة (1)
دخول الرئيس الجلسة (1)

دخول الرئيس الجلسة (2)
دخول الرئيس الجلسة (2)

دخول الرئيس الجلسة (3)
دخول الرئيس الجلسة (3)

دخول الرئيس الجلسة (4)
دخول الرئيس الجلسة (4)

دخول الرئيس الجلسة (5)
دخول الرئيس الجلسة (5)

دخول الرئيس الجلسة (6)
دخول الرئيس الجلسة (6)

دخول الرئيس الجلسة (7)
دخول الرئيس الجلسة (7)

دخول الرئيس الجلسة (8)
دخول الرئيس الجلسة (8)

دخول الرئيس الجلسة (9)
دخول الرئيس الجلسة (9)

دخول الرئيس الجلسة (10)
دخول الرئيس الجلسة (10)

دخول الرئيس الجلسة (11)
دخول الرئيس الجلسة (11)

دخول الرئيس الجلسة (12)
دخول الرئيس الجلسة (12)

دخول الرئيس الجلسة (13)
دخول الرئيس الجلسة (13)

دخول الرئيس الجلسة (14)
دخول الرئيس الجلسة (14)

دخول الرئيس الجلسة (15)
دخول الرئيس الجلسة (15)

دخول الرئيس الجلسة (16)
دخول الرئيس الجلسة (16)

دخول الرئيس الجلسة (17)
دخول الرئيس الجلسة (17)

دخول الرئيس الجلسة (18)
دخول الرئيس الجلسة (18)

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم: الفقر بيدخل البلاد فى متاهات عديدة وأنفقنا 400 مليار دولار للخروج منها.. البلد دى فى 2011 كانت على وشك الانهيار.. وهنفضل نشتغل ونشتغل حتى نقضى على الفقر فى مصر.. فيديو وصور

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:03 م

احتفاء دولى بـ "حياة كريمة".. الأمم المتحدة: فرصة رائعة لخفض عدد الفقراء.. الاتحاد العربى للتطوع: المبادرة حققت المعادلة الصعبة بالجمع بين القطاعين الحكومى والخاص.. وصاحب شركة لدعم الفقراء ببريطانيا: مفاجأة

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 م

وزيرة التخطيط بمنتدى شباب العالم: مصر أول دولة تقدم تدابير لاحتياجات المرأة فى "كورونا".. الجائحة أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم.. و"حياة كريمة" تخدم أكثر من 58 مليون مواطن بتكلفة 50 مليار دولار.. فيديو وصور

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:40 م

أكرم القصاص: الرئيس السيسى يؤكد دائما أن الإنجازات والمشروعات لا تتوقف

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:25 م

بدء جلسة المسئولية الدولية بإعادة إعمار مناطق الصراعات بحضور الرئيس السيسي

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:53 م

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن حجم معاناة النازحين بمناطق الصراعات

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:04 م

ممثل شباب اليمن بمنتدى شباب العالم: بلادى لم تعد سعيدة ولدينا 4 ملايين نازح

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة