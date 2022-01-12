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رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:32 م
رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، اعتبارا من 6 يناير 2022 برئاسة اللواء السيد على على الغالى.
 
ويضم مجلس الإدارة عضوية كل من رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى ومدير إدارة التأمينات والمعاشات و3 أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية وعضوان من وزارة التضامن وعضو من وزارة المالية.

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