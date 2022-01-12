الطفلة جنى: بشكر الرئيس السيسى لدعوتى بمنتدى الشباب ونفسى يزور أسوان تانى

شرم الشيخ محمد السيد

عبرت الطفلة النوبية "جنى" عن سعادتها للمشاركة فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، موجهة الشكر للرئيس السيسى على دعوتها للمشاركة فى المنتدى.

وقالت الطفلة جنى لـ"اليوم السابع"، إنها تحب الرسم و أمنيتها أن تصبح ممثلة، متابعة: "الرئيس السيسى هو اللى عزمنى و نفسى أجيب أصحابى للمشاركة فى منتدى شباب العالم المرة القادمة، ونفسى الرئيس السيسى يزور أسوان مرة أخرى".

شاركت الطفلة النوبية "جنى" فى فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسى قد أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في 27 ديسمبر 2021، وخلال الجولة التفقدية حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة جنى التي استقبلت سيادته في مرسى جزيرة "كيكي" لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

هذا وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بشرم الشيخ جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من آثار جائحة كورونا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.