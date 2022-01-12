وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تضمنت العديد من المحاور للقضاء على الفقر

كتب أحمد عرفة



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رؤية مصر 2030 تضمنت العديد من المحاور للقضاء على الفقر، متابعة: نحن اليوم لا نتحدث عن متوسط دخل الفرد أو الأسرة ولكن نتحدث عن مستوى المعيشة لأن مستوى المعيشة هو تعبير حقيقى وواقعى على مستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الفقر العالمى يتضمن مفاهيم متطورة متعلقة بالفقر متعدد الأبعاد، حيث مستوى التعليم الخاص بالفرد ونسب التسرب من التعليم وعدد الأفراد الحاصلين على مرحلة ابتدائية ثم ينتقلون للمرحلة الأعلى، ومستوى التغذية التي يحصل عليه الفرد ومستوى الخدمات التي يحصل عليها الأفراد، ومستوى الخدمات الأساسية التي تقدم.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الدولة تتيح الخدمات الرئيسية للمواطن منها خدمات صرف صحى وشبكات كهرباء وطرق وفرص عمل وتشغيل، متابعة: مهما قدمت الدولة من خدمات أو دعم أو مساندة تبقى مشكلة التشغيل وخلق فرص عمل جيدة كى تخرج الشخص من دائرة الفقر، فالدولة غريت من تقديم الدعم المباشر إلى تقديم دعم نقدى وتمكين اقتصادى، وتقديم أموال نقدية تشرط فيها بالارتقاء بخصائص السكان.



وقالت وزيرة التخطيط: وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشى مناسب ومتوسط الدخل ليس مؤشرا للقضاء على الفقر، موضحة أن الارتقاء بخصائص السكان أحد العوامل الرئيسية للقضاء على الفقر.