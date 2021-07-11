أخبار 24 ساعة.. التعليم تحرم 5 طلاب من امتحان الثانوية لمدة عامين وطالب لمدة عام بسبب الغش

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أخبار 24 ساعة.. التعليم تحرم 5 طلاب من امتحان الثانوية لمدة عامين وطالب لمدة عام بسبب الغشالأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص
امتحانات - أرشيفية
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