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طلاب الثانوية: امتحان العربى مش عايز مذاكرة محتاج مثقف فى اللغة والأدب

السبت، 10 يوليه 2021 02:57 م
طلاب الثانوية: امتحان العربى مش عايز مذاكرة محتاج مثقف فى اللغة والأدب امتحانات الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة، أن أسئلة امتحان اللغة العربية لم تأت جميعها من المراجعات سواء على المنصات أو الامتحانات التجريبية.
 
وعلق الطلاب على صعوبة بعض الأسئلة: "الامتحان مش عايز مذاكرة محتاج لشخص مثقف فى اللغة والأدب علشان يقدر يجاوب الأسئلة، مطالبين بمراعاتهم فى التصحيح".
 
وأدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث بدأ الامتحان 10 صباحاً ويستمر حتى 1 ظهرا، ويجيب الطلاب عن أسئلة الامتحان فى البابل شيت فقط، كنا يتسلم الطالب كراسة أسئلة وورقة بابل شيت.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 60 درجة، موضحة أن إجابة للطالب فى البابل شيت ستكون اختيار الإجابة الصحيحة الدالة على السؤال، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة قراءة التعليمات بشكل جيد قبل الإجابة، موضحة أنه يستطيع الطالب تظليل الدائرة فى ورقة البابل شيت بالقلم الرصاص ثم يقوم بتأكيد التظليل بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود بعد الاستقرار على الإجابة النهائية لجزئيات الامتحان المختلفة.
 
وأكدت الوزارة، أن أى تلف أو تمزيق فى كراسة الأسئلة أو البابل شيت من حق الطالب تغييرها، لافتة إلى ضرورة كتابة الطالب لبياناته بشك دقيق وواضح بالقلم الجاف.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

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الثانويه العامه

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

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