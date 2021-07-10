فريق مكافحة الغش الإلكترونى يرصد 8 حالات غش فى أول أيام امتحانات الثانوية

كتب محمود طه حسين

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبنى سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه فى أداء الامتحان بالدور الثاني.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان فى مادة اللغة العربية، من إجمالى عدد 393 ألف و883 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالبا/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالى عدد 257 ألف و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا/طالبة، ويؤدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.