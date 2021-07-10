اليوم السابع
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أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الفرنسية "فيديو"

السبت، 10 يوليه 2021 04:56 م
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الفرنسية "فيديو" امتحانات الثانوية العامة
إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ- عمرو حجازي مدرس اللغة الفرنسية

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بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات نهاية العام اليوم بمادة اللغة العربية، وانتهت مرحلة الاستعداد وبدأت فترة الامتحانات التي يحدد الطلاب على أساسها الكلية والمجال الدراسي الذي سيلتحقون به بعد ظهور النتيجة، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية.


الثانوية العامة

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الثانويه العامه

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

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