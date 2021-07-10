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الصحة: تصنيع 10 ملايين جرعة لقاح محلية لـ "سينوفاك" بنهاية يوليو

السبت، 10 يوليه 2021 08:59 م
الصحة: تصنيع 10 ملايين جرعة لقاح محلية لـ "سينوفاك" بنهاية يوليو لقاح كورونا
إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلان والتوعية، إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا مستمر إلى الآن بالجرعتين، وأيضا التطعيم باللقاحات الأخرى مستمرة على مستوى الجمهورية.

 

أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر حصلت خلال الأسابيع الأخيرة على 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة، وتم الانتهاء من تحليل 610 ألف جرعة بهيئة الدواء المصرية، ومقرر ضخ الجرعات بمراكز تلقى اللقاحات غدا، ومن المقرر استقبال مادة خام من لقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع الجارى، تكفى 3 ملايين جرعة لقاح، وبعد 10 أيام سيتم استقبال مواد خام تكفى لتصنيع 4.6 ملايين جرعة،  بخلاف 2.4 مليون جرعة الجاري تصنيعهم محليا الآن، متابعا: "بهذا الأمر سنكون قد حصلنا على مواد خام تكفى لتصنيع 10 ملايين جرعة وسيتم توزيعها بمراكز تلقى اللقاحات نهاية الشهر الجارى".

 

وأوضح أن من المقرر استقبال عدد كبير من جرعات لقاح أسترازينيكا بداية من منتصف الأسبوع الحالي، و2 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية هذا الأسبوع، وجرعات أخرى من لقاح جونسون آند جونسون خلال أيام قليل.

 

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلشل الأطفال في دولة السودان بالتزامن مع الحملات في مصر بنفس التوقيت، مشيرا إلى اهتمام مصر بالسودان طبيا بشكل كبير للغاية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مصر المستمر للسودان وجنوب السودان، على كافة الأصعدة.


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