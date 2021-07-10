موعد عيد الأضحى 2021.. فلكيا غرة ذو الحجة غدا وأول أيام العيد 20 يوليو

ولد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت الموافق 10 يوليو.

ولوحظ أن الهلال الجديد لم يولد بعد عند غروب شمس يوم أمس الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وفلكيا يكون اليوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.