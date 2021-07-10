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البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذو الحجة اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى 2021

السبت، 10 يوليه 2021 02:59 م
البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذو الحجة اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى 2021 هلال ذو الحجة
كتب محمود راغب

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يستطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .
 
وكشفت الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه من المقرر استطلاع هلال ذو الحجة اليوم السبت بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة هلال شهر رمضان المعظم، من خلال 7 لجان .
 
وأشار إلى أن اللجان تستطلع الهلال من مطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد .
 
ويتم اختيار إمكان استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن ، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة .
 
وهلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت الموافق 10
 
وفلكيا يكون اليوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم غدا الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو .
 
 
 
 

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