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لطلاب الثانوية العامة.. إجابة إعراب كلمتى "الشهداء" و "هم" بامتحان العربى

السبت، 10 يوليه 2021 09:33 م
لطلاب الثانوية العامة.. إجابة إعراب كلمتى "الشهداء" و "هم" بامتحان العربى امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال على دسوقى، خبير اللغة العربية، إن الإجابة الصحيحة لكلمة "الشهداء"، التى وردت بامتحان اللغة العربية اليوم لطلاب الثانوية العامة والتى جاء نصها "يقدم المخلصون لوطنهم الكثير وبخاصة الشهداء" تعرب مبتدأ، كما أن الإجابة الصحيحة لكمة "هم" فى الجملة التى وردت "يا شاكيا هم الحياة وضيقها.. أبشر فإن لكل ضيق مخرجا" هى مفعول به.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.


اعراب كلمة الشهداء

اعراب كلمة هم

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

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