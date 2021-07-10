أستاذ لغة عربية: كلمة "حليب" لا تجمع وليس لها شاهد نحوي أو صرفي في اللغة

كتبت شيماء سمير

خضع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لامتحان مادة اللغة العربية اليوم، وانتشرت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسئلة التي جاءت في ورقة الأسئلة، وكان من ضمنها جمع كلمة "حليب" التي أثارت لغطًا كبيرًا بين الجميع، وانقسمت الآراء حول الإجابة الصحيحة لها، لينفي الطلاب فيما بعد وجودها في ورقة الامتحان، وبالتالي لم يثبت وجود هذا السؤال في الامتحان، لذا استضاف تليفزيون "اليوم السابع" الأستاذ محمد شادي خبير مادة اللغة العربية للتعليق على الكلمة.

قال "شادي" إن هناك كلمات في اللغة العربية لها معاملة خاصة، من ضمنها كلمة "حليب"، وهناك ألفاظ قد يستحيل جمعها، لأنها ليس لها شاهد نحوي أو صرفي في اللغة، وهي من كلمة "حليب"، ووردت في كتاب ابن منظور، والكلمة لا تجمع إذا كانت اسم جمع وليس لها مفرد أو وزن، مثل كلمة "نساء" على سبيل المثال.

وأضاف أن كلمة "حليب" كلمة اسم جنس إفرادي، وهو ما دل على جنس وصلح للقليل والكثير مثل كلمة "ماء" أو "لبن" أو "عسل"، وهي يراد بها القليل والكثير، وليس لها مفرد من اللفظ، ولم يأتِ جمع كلمة "حليب" في أي شاهد من شواهد الشعر واللغة والقاموس، لكن إذا فكرنا في جمعها فقد تكون "أحلبة" هي الأنسب قياسًا على كلمة "رغيف" التي تجمع "أرغفة".