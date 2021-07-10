طلاب الثانوية يشكون من صعوبة العربى.. والتعليم: موضوع أكاديمى بحت.. فيديو

كتب ـ محمود طه حسين - محمود راغب

كست الدموع والأحزان وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة العربية حيث أكد طلاب لجنة مدرسة أبو الهول القومية بمحافظة الجيزة، ولجان مدرسة الشهيد مصطفى عميرة بمحافظة القاهرة، صعوبة الأسئلة خاصة فى القراءة والنصوص، موضحين أن مستوى الأسئلة أكبر من الطالب المتفوق والمتميز.

وتابع الطلاب: 60% من مستوى الامتحان سهل و40% صعبة وتحتاج إلى تركيز، مؤكدين أن الصعوبة فى تشابه الإجابات بالسؤال الواحد، وتحتاج إلى تركيز، متابعين: لا يوجد اتفاق على إجابة سؤال بعينه بين الطلاب وكل طالب له إجابة مختلفة حسب فهمه للسؤال، كما شكا الطلاب من ضيق وقت الامتحان، مؤكدين أن اللجنة وزعت النماذج المختلفة للامتحان بعد مرور قرابة 30 دقيقة من بدء الامتحان ولم يتم تعويضهم إلا وقت قصير لا يناسب الوقت المستقطع من الامتحان.

وتابع الطلاب: الأجزاء السهلة فى الامتحان هى النحو وتمثل قرابة 15 سؤالا من أصل 60 جملة، قائلين: الامتحان محتاج "دحيح"ومحدش قدر يحل الأسئلة كلها، كما أوضح الطلاب أنهم لم يسخدموا الكتاب المفتوح إلا فى جزئيات بسيطة بسبب ضيق الوقت، منا أنهم لم لم يتمكنوا من المراجعة النهائية.

وعبر عدد من الطلاب ، أن الامتحان فى مجمله فى مستوى الطالب المتوسط ، ووجود بعض الأسئلة الصعبة، فيما عبر عدد من الطلاب عن غضبهم من الامتحان بالبكاء .

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم نشر نموذج امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية والذى أداه طلاب الثانوية العامة اليوم السبت غدا بعد امتحان الدفعة الأدبية ولكن بدون إجابات.

وعلق وزير التربية والتعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة العربية، متابعا: هذا موضوع أكاديمى بحت ولا نود التعليق عليه ولا يجب تناوله من غير المختصين.

وانطلق فى العاشرة من صباح اليوم السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، لمدة 3 ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

ورفعت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات حالة الطوارئ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وعقد المحافظون اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، بحضور الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم التأكد من أن المدارس واللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز 770 استراحة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل اجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

ووصلت أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأوراق البابل شيت وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة استعدادًا لتوصيلها إلى مقار اللجان صباح غدًا السبت، مع تشديد وتأمين رحلة نقل الأسئلة من المطبعة إلى مراكز التوزيع ثم اللجان من قبل الشرطة وأفراد الأمن الإدارى فى المديريات والإدارات.

وأكدت وزاة التربية والتعليم على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.