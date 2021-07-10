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القومى للبحوث الفلكية: ننسق مع "الأوقاف" وهيئة المساحة لاستطلاع هلال ذى الحجة

السبت، 10 يوليه 2021 06:15 م
القومى للبحوث الفلكية: ننسق مع "الأوقاف" وهيئة المساحة لاستطلاع هلال ذى الحجة البحوث الفلكية
ماجد تمراز

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قال جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن استطلاع هلال ذى الحجة يعتمد على وقت ميلاد الهلال طبقا للحسابات الفلكية، موضحا أنه قد يكون هناك اختلاف فى الرؤية من دولة لأخرى، ولكن مع اشتراك البلدان فى نفس الليل والنها، سنجد نفس التوقيت.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج اليوم الذى يذاع على قناة "dmc": "يتم التنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة وهناك 7 لجان منتشرين على مستوى الجمهورية فى توشكى والفيوم ومرسى مطروح، وقنا وسوهاج والقاهرة، وتستطلع الهلال فى أماكن محددة لها، ويقومون بالتبليغ بغرفة العمليات المركزية، ويكون يها المفتى وممثلين من المعهد وهيئة المساحة".

 


ذي الحجة

القومى للبحوث الفلكية

المعهد القومي للبحوث الفلكية

عيد الأضحى

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