اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 05:38 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: التحقيق مع لجنة الطالب الغشاش وأقصى عقوبة فى الانتظار

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: التحقيق مع لجنة الطالب الغشاش وأقصى عقوبة فى الانتظار امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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