حصاد الوزارات.. التعليم: التحقيق مع لجنة الطالب الغشاش وأقصى عقوبة فى الانتظار

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. التعليم: التحقيق مع لجنة الطالب الغشاش وأقصى عقوبة فى الانتظارالسبت، 10 يوليه 2021 05:00 م
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حصاد الوزارات.. منع التدخين وحيازة المحمول والغش مهام ملاحظى امتحان الثانويةالجمعة، 09 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. مد طلبات العدادات الكودية لـ31 يوليو تماشيا مع قانون التصالحالخميس، 08 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين تدرس طرح خراف عيد الأضحى بالتقسيطالثلاثاء، 06 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. اعرف الارتفاع المسموح بهالأحد، 04 يوليه 2021 05:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة