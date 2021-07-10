اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: تبطين 2072 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

السبت، 10 يوليه 2021 11:49 ص
الرى: تبطين 2072 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2072 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
 
أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، فى بيان، أنه تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
 
أضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .
 
وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
 
جدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.
 
 

تبطين الترع

الترع

وزارة الرى

المياه

التبطين

ترع الجمهورية

الموارد المائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما هى أسباب تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع؟

الجمعة، 09 يوليه 2021 07:00 ص

وزير الرى يتلقى تقريرا حول عمليات تبطين الترع بمحافظة البحيرة

الخميس، 08 يوليه 2021 12:29 م

أبرز تصريحات وزير الرى حول مشروع تبطين الترع.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 05 يوليه 2021 04:00 ص

تعرف على ما تم إنجازه فى أعمال تأهيل وتبطين ترعة الدبه السوداء بالمنيا

السبت، 03 يوليه 2021 02:00 ص

شاهد أعمال الصب الخرسانة لترعة نواى ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمنيا.. صور

الجمعة، 02 يوليه 2021 05:00 ص

شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 01 يوليه 2021 02:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة