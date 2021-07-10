وزير الرى وكرم جبر يجريان جولة بحدائق ونيل القناطر الخيرية.. لايف وصور

القليوبية إبراهيم سالم - إبراهيم سعيد

وصل، منذ قليل، إلى حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، مقر مؤتمر الحديث حول تجارب المزارعين فى تجربة الانتقال من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الفضائية، علي رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامي أحمد موسي، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة الدستور، والنائب مصطفي بكرى، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير المصور، وجمال الشناوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والأخبار المسائي، والإعلامى نشأت الديهي، ووليد طوغان، وعزت إبراهيم، وهانى لبيب، وجمال الكشكى، وأحمد باشا، وخالد ناجح، وشيماء جلال، ووجدى زين الدين.



المؤتمر الصحفى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ويتضمن المؤتمر الصحفى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب كرم جبر، وبحضور وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، حول تجارب المزارعين فى تجربة الانتقال من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث وأهم الفوائد التى نتجت عن التحول الرى الحديث بالأراضى القديمة.



حضور رؤساء تحرير الصحف والفضائيات

كما يتضمن جلسة نقاشية حول "آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، اليوم السبت، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، بمشاركة رؤساء تحرير الصحف، حيث بدأ اللقاء بجولة بالحديقة بمشاركة رؤساء القطاعات بوزارة الموارد المائية والرى.