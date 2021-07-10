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الأرصاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة 4 درجات

السبت، 10 يوليه 2021 11:24 ص
الأرصاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة 4 درجات طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 10 يوليو 2021 إلى الخميس 15 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة .
 
كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
 
 
 

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