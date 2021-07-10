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غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة وأسوان 41

السبت، 10 يوليه 2021 12:06 م
غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة وأسوان 41 طقس حار
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد،  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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