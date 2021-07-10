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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة بعد المغرب اليوم

السبت، 10 يوليه 2021 10:56 ص
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة بعد المغرب اليوم دار الإفتاء
كتب لؤى على

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تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم السبت، هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.
 
وكانت المحكمة العليا في السعودية، أعلنت أن وقفة عرفة يوم 19 من شهر يوليو الجارى، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى في الـ20 من الشهر نفسه.
 
وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
 
كما دعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 
 
 
 

دار الافتاء

عيد الاضحى

الاضحية

حلق الشعر للمضحى

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