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"الهجرة" تعلن عودة جثامين المواطنين الأربعة ضحايا حرائق قبرص مساء اليوم

السبت، 10 يوليه 2021 12:43 م
"الهجرة" تعلن عودة جثامين المواطنين الأربعة ضحايا حرائق قبرص مساء اليوم وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه من المقرر أن تصل جثامين الأربعة مصريين، ضحايا حرائق الغابات فى قبرص الأسبوع الماضى، مساء اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدنى على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافق لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.

كما جددت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية فى قبرص، على كل ما تم بذله من جهود فى متابعة الموقف وتذليل أى عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازى لأسر المواطنين المتوفين، داعية الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتى تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

فيما كانت سفارة مصر فى قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التى اندلعت فى عدد من القرى هناك، حيث أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصرى فى قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

 

 


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