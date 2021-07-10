أخبار مصر.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة وضبط طالب سرب أسئلة العربى بالغربية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى تفوق التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح



ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.





الرى: تبطين 2072 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية



انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2072 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.





وزير الرى السودانى يدعو إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات بشأن سد النهضة



دعا وزير الرى السودانى ياسر عباس، إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات بشأن سد النهضة، وحث أديس أبابا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالسد، مؤكدا أن الخرطوم ترحب بمشاركة مجلس الأمن الدولى لحل الأزمة.





وزير التعليم: طلاب الثانوية يؤدون الامتحان فى هدوء وضبطنا طالب صور ورقته



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يمتحنون في هدوء وطالب واحد بالغربية صور ورقته وتم ضبطه، ولا فائدة من هذا لآن هناك نماذج مختلفة من الامتحان.





7.9 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2021



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.





الأرصاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة 4 درجات



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 10 يوليو 2021 إلى الخميس 15 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ضبط طالب الثانوية المسئول عن تسريب أسئلة العربى بإحدى لجان محافظة الغربية



أكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه تم ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، حيث إنه يؤدى الامتحان فى محافظة الغربية.





دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة بعد المغرب اليوم



تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم السبت، هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.





الكهرباء: وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية



أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9، اتخذت كافة الاستعدادات الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم السبت.





عزاء السيدة جيهان السادات بمسجد المشير بالتجمع الخامس.. الليلة



تستقبل عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، المعزين من داخل مصر وخارجها مساء اليوم السبت، في عزاء السيدة جيهان السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس محافظة القاهرة، وفقا لما قاله الدكتور عفت السادات عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وأحد أفراد عائلة الرئيس السادات.





الإسكان تعلن موعد تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" فى حدائق أكتوبر



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/7/2021، وحتى يوم الإثنين 20/9/2021، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.





أول صور من داخل غرفة مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات



تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة، فى إطار انطلاق امتحان اللغة العربية، خاصة اللجان التى قد تشهد محاولات غش، موضحة أن متابعة اللجان بالكاميرات صوت وصورة، حيث تكشف الكاميرات أى محاولات غش، موضحة أنه تم تخصيص غرف لمتابعة ومراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان .





رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان



عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التى إستمرت لعدة أيام بدولة اليونان، وأستهلت الزيارة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول وبدأت مراسم الاستقبال الرسمى وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





الرئيس السنغالى يعلن دعم بلاده لحقوق الشعب المصرى فى مياه نهر النيل



استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال، بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارتها لدولة السنغال لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب أفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية .





التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من أسئلة متداولة لامتحان العربى: غير صحيحة



حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة، من الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس بوك، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها.

الأرجنتين ضد البرازيل .. ميسي ونيمار يقودان المنتخبين فى نهائى كوبا أمريكا



يتقابل الثنائى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، وزميله السابق نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وجها لوجه في المواجهة النارية بين المنتخبين الأرجنتينى ونظيره البرازيلي، والمقرر لها فجر الأحد، على ستاد "ماراكانا"، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أراضيها.

التعليم: متابعة أى صفحات تروج للغش.. وسنتصدى بكل حسم لمن يخل بالامتحانات



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أى محاولات غش على جميع الجروبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.





ارتفاع الرطوبة اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة وأسوان 41



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا حارً ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





الأوقاف توجه المديريات بمراجعة قوائم المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها



وجهت وزارة الأوقاف، مديرى المديريات فى جميع المحافظات بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، والتى سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.

الصحة تدفع بـ2156 سيارة إسعاف موزعة بمحيط لجان الثانوية العامة فى المحافظات



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، حرصًا على الصحة العامة للطلاب، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بالفعاليات والأنشطة المختلفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمقاصة غدا فى السابعة مساء بدلا من الخامسة



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيس فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً.