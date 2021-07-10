اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف العقوبة المنتظرة للطالب المسئول عن تسريب امتحان الثانوية العامة بالغربية

السبت، 10 يوليه 2021 12:47 م
اعرف العقوبة المنتظرة للطالب المسئول عن تسريب امتحان الثانوية العامة بالغربية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية فى محافظة الغربية، بحسب ما أكدته عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تداول صفحات الغش على جروبات الواتس صورا من أسئلة امتحان اللغة العربية وإجاباتها، وزعموا أنها صورة الامتحان الحقيقى فى مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية.
 
"اليوم السابع" يرصد فى التقرير التالى أبرز العقوبات الواردة فى القانون بسبب الغش أو القيام بأعمال شغب أثناء الامتحان.
 
 يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.
 
ـ يعاقب أيضا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
 
ـ يعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
ـ يُحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
 
 ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها  بقصد الغش.
 
ـ يلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية

امتحانات الثانويه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

2022

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 20202021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 pdf

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة

السبت، 10 يوليه 2021 12:41 م

محافظ قنا يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 12:31 م

بالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. قانون مكافحة الغش يتصدى لمحاولات التلاعب.. يقضى بعقوبة تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف لمن نشر أسئلة الامتحانات.. وحرمان الطالب من دورين متتاليين وحظر حيازة المحمول

السبت، 10 يوليه 2021 12:30 م

هدوء باللجان وأولياء الأمور يساندون أبنائهم فى امتحانات الثانوية العامة بقنا

السبت، 10 يوليه 2021 12:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة