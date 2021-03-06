باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. بايدن يعلن تمديد قانون الطوارئ بشأن العقوبات ضد إيران..البابا فرنسيس يلتقى المرجع العراقى السيستانى..تكساس تسمح لمواطنيها بمقاضاة فيس بوك وتويتر فى حالة الحظر

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ثوران بركان باكايا فى جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام ثار بركان باكايا فى جواتيمالا أمس، للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأوضحت هيئة الطوارئ في جواتيمالا، أن انفجارات قوية من البركان. بركان ميانمار تطلب من الهند إعادة 8 رجال شرطة فروا عبر الحدود قالت مسؤولة بشمال شرق الهند، اليوم السبت، إن السلطات في ميانمار طلبت من السلطات الهندية إعادة عدد من ضباط الشرطة طلبوا اللجوء تجنبا لتنفيذ أوامر المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في ميانمار الشهر الماضي.

البنك الدولى يعلن منح 25 مليون دولار لدعم البلديات الفلسطينية لمواجهة كورونا

أعلن البنك الدولى موافقته على منحة جديدة بـ25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

مقتل 3 أشخاص فى انفجار بإقليم هلمند جنوبى أفغانستان

أفادت مصادر أفغانية، بمقتل 3 أشخاص إثر وقوع انفجار في مدينة "لاشكار جاه" عاصمة إقليم "هلمند" الواقع جنوبي أفغانستان.

البابا فرنسيس يلتقي المرجع العراقي السيستاني في النجف

عقد البابا فرنسيس لقاءً مع المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني، بجنوب العراق اليوم السبت، في أول لقاء من نوعه بين رأس الكنيسة الكاثوليكية ومرجع أعلى للشيعة.

البابا فرنسيس والسيستاني

أبوظبى تعلن إعادة فتح دور السينما بنسبة 30%

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى عن اعتماد فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.

تكساس الأمريكية تسمح لمواطنيها بمقاضاة "فيسبوك" و"تويتر" فى حالة الحظر

أعلن حاكم تكساس الأمريكية جريج أبوت، دعمه مشروع للولاية يسمح لسكانها بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "تويتر".

رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطنى للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا.

طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وغائم فى الامارات ومعتدل فى الكويت

شهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، ومغبر إلى غائم فى الإمارات ومعتدل فى الكويت.

اندلاع حريق بسفينة روسية على متنها 30 صيادا فى بحر اليابان

أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكى بأن النيران نشبت فى سفينة الصيد "فيتيم" المتواجدة فى بحر اليابان.

استقالة وزير داخلية الإكوادور عقب اضطرابات فى سجون قتل بها 79 شخصا

قدم وزير الداخلية في الإكوادور، باتريسيو باسمينيو، استقالته من منصبه على خلفية انتقادات تعرض لها إثر اضطرابات حدثت في 3 سجون بالبلاد.

الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب المتطرفة بمحافظة هيران

شن الجيش الوطنى الصومالى عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران، وذكرت الوكالة الوطنية الصومالية.

الجيش الصومالى

التفاصيل الكاملة لعودة الأنشطة الترفيهية بالمملكة السعودية بعد تخفيف قيود كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وفتح دور السينما والمراكز الترفيهية، مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، وذلك ابتداء من الأحد المقبل.

بايدن يعلن تمديد قانون الطوارئ بشأن العقوبات ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن تمديد سريان قانون الطوارئ الوطنى حول العقوبات ضد إيران، الصادر عام 1995، لمدة عام آخر.

هبوط اضطرارى لطائرة "بوينج 737 ماكس" بسبب خلل ميكانيكى فى ولاية نيوجيرسى

هبطت طائرة بوينج من طراز "737 ماكس" تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" اضطراريا في مطار نيوارك ليبرتي، بولاية نيوجيرسي الأمريكية.