ميانمار تطلب من الهند إعادة 8 رجال شرطة فروا عبر الحدود

رويترز

قالت مسؤولة بشمال شرق الهند، اليوم السبت، إن السلطات في ميانمار طلبت من السلطات الهندية إعادة عدد من ضباط الشرطة طلبوا اللجوء تجنبا لتنفيذ أوامر المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في ميانمار الشهر الماضي.

وعبر نحو 30 من ضباط الشرطة في ميانمار وأفراد أسرهم الحدود طلبا للجوء في الأيام القليلة الماضية مع تحول قمع الحكام العسكريين للمحتجين إلى العنف بشكل متزايد مما أودى بحياة العشرات منذ أول فبراير.

وقالت ماريا سي.تي. زوالي نائبة مفوض الشرطة في منطقة تشامفاي بولاية ميزورام الهندية، إنها تلقت رسالة من نظيرها بمنطقة فالام بميانمار تطلب إعادة ثمانية من أفراد الشرطة "من أجل تعزيز علاقات الصداقة".

وقالت زوالي لرويترز اليوم السبت إنها "تنتظر التوجيهات" من وزارة الشؤون الداخلية الهندية في نيودلهي.