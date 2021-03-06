أبوظبى تعلن إعادة فتح دور السينما بنسبة 30%

كتب محمد جمال

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى عن اعتماد فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر، بحسب صحيفة "الاتحاد الإماراتية".

وكان قد بحث الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، مع يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، خصوصًا في مجالي الصناعة والتكنولوجيا، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وتطرقت المباحثات التي جرت خلال "زيارة عمل افتراضية" باستخدام تقنية الاتصال المرئي، إلى سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 40 عامًا.

وأكد الوزيران الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي تشمل الطاقة، وتغير المناخ، والهيدروجين، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلى جانب تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الصناعات الفضائية والإلكترونية والمعدنية والدوائية والغذائية بما يسهم في الارتقاء بقدرات البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.