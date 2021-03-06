اندلاع حريق بسفينة روسية على متنها 30 صيادا فى بحر اليابان

كتب محمد جمال

أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن النيران نشبت في سفينة الصيد "فيتيم" المتواجدة في بحر اليابان، فيما يستعد فريق إنقاذ لإخلاء طاقمها، وتلقى رجال الإنقاذ بلاغا حول نشوب الحريق عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، بحسب "روسيا اليوم".

وفي الساعة 07.15، تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.

وفى المجموع، يشارك 60 شخصا و4 طائرات عائمة في عملية الإجلاء، فضلا عن المعدات التي توفرها وزارة الطوارئ الروسية.