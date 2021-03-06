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ثوران بركان باكايا فى جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

السبت، 06 مارس 2021 10:51 ص
ثوران بركان باكايا فى جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام بركان - أرشيفية
كتب محمد جمال

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ثار بركان باكايا في جواتيمالا أمس، للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأوضحت هيئة الطوارئ في جواتيمالا، أن انفجارات قوية من البركان وقعت على بعد حوالى 50 كيلومترًا جنوب جواتيمالا سيتى، فيما سُجّلت انفجارات مماثلة الأربعاء الماضى، بحسب"واس".


وأضافت أن البركان أطلق حممًا بركانية وعمودًا كثيفًا من الرماد والغاز وصل إلى ارتفاع 5500 متر فوق مستوى البحر، وحملت الرياح رماد البركان باتجاه المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي، متوقعةً وصوله إلى العاصمة الإقليمية اسكوينتلا.


بركان

جواتيمالا

اسكوينتلا

براكين

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