وكتب بايدن في إشعار أرسله إلى الكونجرس - وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم /السبت/ - أن تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، وأضاف: لهذه الأسباب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12957 فيما يتعلق بإيران والإبقاء على العقوبات الشاملة السارية ضدها للرد على هذا التهديد.