أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن تمديد سريان قانون الطوارئ الوطنى حول العقوبات ضد إيران، الصادر عام 1995، لمدة عام آخر.
وكتب بايدن في إشعار أرسله إلى الكونجرس - وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم /السبت/ - أن تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، وأضاف: لهذه الأسباب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12957 فيما يتعلق بإيران والإبقاء على العقوبات الشاملة السارية ضدها للرد على هذا التهديد.
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