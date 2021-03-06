ويعد مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية، آخر المساعي ضد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حظر بعضها حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب أعمال الشغب التى اجتاحت مبنى "الكابيتول" يوم السادس من يناير الماضى.

وعلقت "فيسبوك" و"إنستجرام" مؤقتا ثم لأجل غير مسمى، حسابي ترامب على المنصتين، فى حين ذهب موقع "تويتر" أبعد من ذلك بعد أن أغلق حساب ترامب نهائيا الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون مستخدم.