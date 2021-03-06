اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزير داخلية الإكوادور عقب اضطرابات فى سجون قتل بها 79 شخصا

السبت، 06 مارس 2021 09:06 ص
استقالة وزير داخلية الإكوادور عقب اضطرابات فى سجون قتل بها 79 شخصا باتريسيو باسمينيو وزير الداخلية فى الإكوادور
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم وزير الداخلية فى الإكوادور، باتريسيو باسمينيو، استقالته من منصبه على خلفية انتقادات تعرض لها إثر اضطرابات حدثت في 3 سجون بالبلاد، وقال باسمينيو، في بيان نشره الجمعة على حسابه في موقع "تويتر": "اتخذت قرارا شخصيا يتمثل في تقديم الاستقالة من منصب وزير الداخلية دون إمكانية التراجع"، بحسب " روسيا اليوم".

وأوضح باسمينيو أن أسباب قراره تشمل "الانتقادات غير العادلة" لأنشطته خلال تنفيذ مهام وزير الداخلية وكذلك حالته الصحية، حيث بين أنه أصيب بفيروس كورونا.

وشهدت 3 سجون مختلفة في الإكوادور، أواخر فبراير 2021، موجة اضطرابات وأعمال عنف واسعة قتل بها 79 سجينا بينما أصيب عدد من قوات الشرطة.

وبحسب المعلومات الأولية التي أعلنتها السلطات كانت هذه الأحداث ناجمة عن نزاعات بين عصابات مخدرات متناحرة.


الإكوادور

باتريسيو باسمينيو

أحداث شغب

سجون الإكوادور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة