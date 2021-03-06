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أفادت مصادر أفغانية، بمقتل 3 أشخاص إثر وقوع انفجار في مدينة "لاشكار جاه" عاصمة إقليم "هلمند" الواقع جنوبي أفغانستان، وأضافت المصادر - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /السبت/ - أن الانفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة المحلية في مدينة "لاشكار جاه"، مشيرة إلى أنه من بين القتلى، رئيس مكتب الإدعاء العام بالمديرية الوطنية للأمن في هلمند سيد محمود سادات.