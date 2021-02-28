الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة..التعليم تعلن نجاح كل من حضر امتحان أولى ثانوى وواجهته مشكلة بالسيستم الأحد، 28 فبراير 2021 12:00 ص امتحانات - أرشيفية إعداد - سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار.. وزارة التعليم توضح أسباب عدم إجراء الامتحان على السيستم الداخلى للمدرسة الاثنين المقبل.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة العياط بالكامل رئيس جامعة حلوان: لدينا حالة اشتباه "كورونا" واحدة من بين 46 ألف مُمتحن وزير التعليم: السيستم نجح فى اختبار أكثر من نصف مليون طالب صور.. وزير التعليم العالى يطمئن على سلامة الطلاب ويوجه بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الأزهر للفتوى: حسان بن ثابت نصر الإسلام ودافع عن نبيه وما زعم عنه افتراء الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا والتسجيل خلال ساعات ننشر جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الأزهرى التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية داخل اللجنة وحرر محضر إثبات حالة الرعاية الصحية تقدم 32 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال يناير الصحة تخصص "مكتب" بالوحدات والمستشفيات لتسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح تقسيم دخول طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على منصة الامتحانات بدءا من الغد التعليم تعلن نجاح كل من حضر امتحان أولى ثانوى اليوم وقابلته مشكلة فى السيستم الصحة: نتائج المرحلة السريرية للقاح الصينى مبشرة ولم يتم رصد أى آثار جانبية توزيع درجات المحذوف من منهج القرآن للرابع الابتدائى الأزهرى على الأسئلة مستشارة وزيرة الصحة: مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى والصينى الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال والتسجيل لحجزه من الغد على الموقع الإلكترونى فتوى اليوم.. ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟ رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير الأوقاف بقصر الزعفران لبحث التعاون وتدريب الأئمة الكنيسة الأسقفية تنظم محاضرة عن التعايش المشترك بالإسكندرية الزراعة: برامج توعوية لنشر ثقافة التلقيح الاصطناعى وأهمية ترقيم رؤوس المواشى التعليم: تلاشى مشكلة الشبكات بامتحان غدا للثانوى وما حدث اليوم غير مرضى لنا وزيرة التضامن: مشاركة المؤسسات فى مبادرة "حياة كريمة" لتحسين معيشة المواطن الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة للمخلفات و7 متحركة وتسليمهم للمحافظات التعليم امتحان أولى ثانوى اهم الاخبار اخر الاخبار اخبار اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق فى العالم السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الحالى الجمعة، 26 فبراير 2021 12:12 ص أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:25 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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