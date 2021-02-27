الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال والتسجيل لحجزه من الغد على الموقع الإلكترونى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا التى توفره وزارة الصحة والسكان آمن وفعال مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل لحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكترونى http://www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأضافت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم أنه يمكن التسجيل من غدا الأحد لجميع فئات المجتمع وستكون الأولوية لكبار السن والطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالبدء فى تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وأشار مجاهد، إلى أنه سيتم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.