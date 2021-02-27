اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان: لدينا حالة اشتباه "كورونا" واحدة من بين 46 ألف مُمتحن

السبت، 27 فبراير 2021 07:35 م
رئيس جامعة حلوان: لدينا حالة اشتباه "كورونا" واحدة من بين 46 ألف مُمتحن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
ماجد تمراز

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل الجامعة تم الاستعداد لها منذ أسبوعين، وكان هناك شروط لدخول اللجنة أهمها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن العالمين فى اتحاد الطلبة ساهموا بشكل فعال فى مبادرة "صحتك تهمنا" التى تبناها المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هشام ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز: "طلاب اتحاد الطلبة كان لهم دور فعال في تنظيم الامتحانات ونشر التوعية بين الطلاب، أوجه لهم شكر خاص على ذلك الدور الهام، ولدينا اليوم حالة اشتباه واحدة، وتمثلت في ارتفاع الحرارة، وتم متابعته طبيا وتطبيق الإجراءات الطبية المتبعة".

 

وقال: "الطلاب يرتدون الكمامة طوال التواجد داخل اللجنة، وتم وضع المقاعد وفقا لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، ولابد أن نشير إلى أن أنماط الامتحانات اختفلت عن أنماط الامتحانات في السنوات السابقة، والامتحانات اليوم جاءت في مستوى الطالب العادي، فلا يوجد الآن شيئ يسمى بالأسئلة المقالية، حتى ولو كانت كلية الحقوق".


التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الاول

امتحانات الجامعات

امتحانات الكليات

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