الصحة تخصص "مكتب" بالوحدات والمستشفيات لتسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، صباح غد الأحد، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة إتاحة لقاحات فيروس كورونا المستجد للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى والسكاني، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالبدء فى تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

ولفت مجاهد إلى أن الموقع سيتيح غدًا للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقى اللقاح.

وتابع مجاهد أنه يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

وأضاف أن المواطن يقوم بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

وذكر مجاهد أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

وأضاف أن الموقع الإلكترونى يتيح فى الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى قام بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك، كما يمكن للمواطنين المتابعة أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.