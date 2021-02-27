رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير الأوقاف بقصر الزعفران لبحث التعاون وتدريب الأئمة

استقبل الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم بقصر الزعفران، وذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم خلال اللقاء مناقشة زيادة سبل التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.

وكان وقت سابق قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين بهدف عقد دورات تدريبية للائمة والواعظات بالتعاون مع الجامعة في مجالات اللغة العربية وآدابها على أن تتضمن (النحو - البلاغة - الأساليب الأدبية) بالإضافة إلى دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ودوره أخرى في المهارات الإعلامية، على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها.

وعقب اللقاء توجه الدكتور محمد مختار جمعة إلى كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس للمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير حول موضوع: "وسائل التنشئة الاجتماعية والمتغيرات البيئية المرتبطة بالتطرف الفكري للشباب الجامعي – دراسة مقارنة بين جامعتي الأزهر وعين شمس" والذي يرأس سيادته لجنة مناقشتها.

وفى سياق متصل أهدت الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس درع المعهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية والعلمية.