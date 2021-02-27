اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير الأوقاف بقصر الزعفران لبحث التعاون وتدريب الأئمة

السبت، 27 فبراير 2021 07:28 م
رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير الأوقاف بقصر الزعفران لبحث التعاون وتدريب الأئمة رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير الأوقاف بقصر الزعفران
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل  الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم بقصر الزعفران، وذلك بحضور  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم خلال اللقاء مناقشة زيادة سبل التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.

وكان وقت سابق قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين بهدف عقد دورات تدريبية للائمة والواعظات بالتعاون مع الجامعة في مجالات اللغة العربية وآدابها على أن تتضمن (النحو - البلاغة - الأساليب الأدبية) بالإضافة إلى دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ودوره أخرى في المهارات الإعلامية، على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها.

وعقب اللقاء توجه الدكتور محمد مختار جمعة إلى كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس للمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير حول موضوع: "وسائل التنشئة الاجتماعية والمتغيرات البيئية المرتبطة بالتطرف الفكري للشباب الجامعي – دراسة مقارنة بين جامعتي الأزهر وعين شمس" والذي يرأس سيادته لجنة مناقشتها.

وفى سياق متصل أهدت الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس درع المعهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية والعلمية.


جامعه عين شمس

عين شمس

وزير الأوقاف

الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطلاب رجعوا.. وزير التعليم العالى يتابع الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة عين شمس بأولى جولاته.. والطلاب يستقبلونه بحفاوة ويلتقطون "سيلفى".. خالد عبد الغفار: "إحنا فى تحدى مش سهل لنحافظ على الجميع"..فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 11:41 ص

وزير التعليم العالى من جامعة عين شمس: إحنا فى تحدى صعب وحريصون على صحة الطلاب

السبت، 27 فبراير 2021 11:06 ص

بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة عين شمس ومنع الدخول بدون كمامة.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 09:39 ص

كشف حرارى وتعقيم للطلاب بجامعة عين شمس مع انطلاق الامتحانات.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 09:14 ص

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى لأمتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:22 م

جامعة عين شمس تنفي ظهور إصابات بفيروس كورونا بالمدن الجامعية

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة