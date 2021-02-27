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تقسيم دخول طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على منصة الامتحانات بدءا من الغد

السبت، 27 فبراير 2021 05:52 م
تقسيم دخول طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على منصة الامتحانات بدءا من الغد الامتحانات الكترونية
كتب ــ محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.
 
وتم الإعلان أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأى أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.
 
كما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.
 
جدير بالذكر أنه حضر 620 ألفا و133 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.
 
وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
 
جداول حضور الطللاب (1)
جداول حضور الطلاب 

جداول حضور الطللاب (2)
جداول حضور الطلاب 

جداول حضور الطللاب (3)
جداول حضور الطلاب 

جداول حضور الطللاب (4)
جداول حضور الطلاب 

 


التربية والتعليم

تقسيم حضور الطلاب

الامتحانات الكترونية

امتحانات اولى ثانوى

امتحانات تانيه ثانوى

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