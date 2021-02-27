اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الأزهرى

السبت، 27 فبراير 2021 12:46 م
ننشر جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الأزهرى امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثانى الثانوى، والعلوم الإسلامية (الصف الثانى) فى الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م، حيث يؤدى طلاب كل فرقة الامتحانات فى خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوى، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثانى الثانوي.

 

وكان قد تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائى والثانوى، بمعاهد حلمية الزيتون، وخلال الجولة اطمئن على إتباع الإجراءات الاحترازية بداية من الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد وتوافر المطهرات.

 

وخلال جولته طمئن الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وان تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، واضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

 

وأدى طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائى امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية اليوم السبت، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية غدا الأحد 28 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

 

كما أدى طلاب الفرقة الأولى بالصف الأول الثانوى بقسميه العلمى والأدبى، الامتحان بمادة القرآن الكريم والفقه والثقافة الإسلامية.

 
 
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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الازهر

امتحانات الفصل الدراسى الاول

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