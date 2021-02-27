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التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية داخل اللجنة وحرر محضر إثبات حالة

السبت، 27 فبراير 2021 04:16 م
التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية داخل اللجنة وحرر محضر إثبات حالة امتحان أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

 

كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

 

الجدير بالذكر أنه حضر 620 ألف و133 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.

 

وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

امتحانات الصف الاول الثانوى (5)
امتحانات الصف الاول الثانوى (5)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (6)
امتحانات الصف الاول الثانوى (6)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (7)
امتحانات الصف الاول الثانوى (7)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (8)
امتحانات الصف الاول الثانوى (8)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (9)
امتحانات الصف الاول الثانوى (9)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (10)
امتحانات الصف الاول الثانوى (10)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (1)
امتحانات الصف الاول الثانوى (1)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (2)
امتحانات الصف الاول الثانوى (2)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (3)
امتحانات الصف الاول الثانوى (3)

 

امتحانات الصف الاول الثانوى (4)
امتحانات الصف الاول الثانوى (4)

 

 

 


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