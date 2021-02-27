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الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة للمخلفات و7 متحركة وتسليمهم للمحافظات

السبت، 27 فبراير 2021 02:35 م
الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة للمخلفات و7 متحركة وتسليمهم للمحافظات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة
كتبت آية دعبس

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تفقد وفد حكومى مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئى والاقتصادى والاجتماعى من الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال.

وأوضح أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات (البيئة، التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال البنية التحتية (المتضمنة رفع التراكمات التاريخية، إنشاء محطات وسيطة ثابتة/ متحركة، إنشاء مدافن صحية) وكذلك متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين تلك الوزارات ووزارة الإنتاج الحربى بشأن تأهيل مصانع تدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج وقود مرفوضات وسماد عضوي، مشيدا بالتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضارى للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة، مؤكدة على متابعة تنفيذ البنية التحتية التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية.

وأكد انه تم تنفيذ (5) محطات وسيطة ثابتة و(7) محطات متحركة وتسليمهم الى المحافظات المختصة ـ وجارى الانتهاء من تنفيذ (19) مدفن صحى و(2) مصنع معالجة وتدوير المخلفات، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لعقد اجتماعات مع المحافظين لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الاساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذا مناقشة الخطط التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال الوفد إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن

وأضاف: أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعى ويحسن من الوضع البيئى للتربة، كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

وحول نتائج المعاينة الميدانية تمت معاينة المحطات الوسيطة الثابتة بمحافظة القاهرة حيث وجهت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بضرورة الإسراع فى دخول الخدمة المحطات الوسيطة الثابتة التى تم تسليمها للمحافظة مثل (محطة وسيطة ثابتة بمنشأة ناصر محطة وسيطة ثابتة بالمقطم)، وكما تم التنسيق مع المحافظة على الالتزام باستقبال مخلفات بناء وهدم فقط فى المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بور سعيد ونقلها الى مقلب الهندسة للتخلص الآمن منها، وايضاً تمت معاينة مشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الفيوم وهى المدفن الصحى بكوم أوشيم حيث تتراوح نسب التنفيذ 60% والمتوقع الانتهاء منه وتسليمه للمحافظة خلال شهر مايو 2021، كما تم معينة المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق التى تتراوح نسب التنفيذ 80% وسيتم تسليمها للمحافظة خلال شهر ابريل 2021.

 
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