الرعاية الصحية تقدم 32 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال يناير

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن تقديم 32 ألفا و563 خدمة تشخيصية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، المبرة، الحياة بورفؤاد) التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور أحمد السبكى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، تم تقديم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفقا لأحدث المعايير الجودة العالمية ، موضحا إن الخدمات شملت إجراء 20 ألف و 430 من الخدمات التشخيصية كالأشعة بمختلف أقسام الأشعة بمستشفيات المنظومة "عادية، مقطعية، رنين مغناطيسي، باريوم، ماموجرام، الجاما كاميرا، التصوير المقطعي البوزيتروني جهاز PET CT، الأشعة السينية C.ARM، دوبلر، إيكو كبار، إيكو أطفال، إيكو بالمجهود، سونار بمختلف أنواعه، سحب العينات بنوعيها موجات صوتية وأشعات مقطعية، تداخلية علاج، بانوراما أسنان، علاج إشعاعي، هشاشة عظام Dexa، قسطرة تشخيصية، أشعة بالفلورسين، موجات فوق صوتية على العين، موجات صوتية أخرى".

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال نفس الشهر، بلغت 12 ألف و 133 خدمة علاجية، شملت 764 جلسة كيماوي لمرضى الأورام، 6666 جلسة تأهيل وعلاج طبيعي، 201 ولادات طبيعية وقيصرية، بالإضافة 4502 جلسات متابعة عمليات القساطر العلاجية القلبية والمخية ورسم القلب وقياس ضغط العين ومجال الإبصار ومقياس العدسة وسمك القرنية وتركيبات الأسنان والجبس ، مشيرا الى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودستورها قائم على تقديم نموذج متطور في الخدمات الصحية، ومنها تقديم الخدمات العلاجية وفق أحدث الإرشادات والبرووكولات العلاجية عالميًا.

وأضاف السبكى ، يتم تقديم الخدمات التشخيصية بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية التي تساعد على التشخيص السليم للحالة الصحية للمرضى وعلاجهم بطريق سليمة، لافتًا إلى سعي وحرص الهيئة الدائم على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الدقة والجودة والتميز، تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة وأهداف رؤية مصر 2030.