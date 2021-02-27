اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشارة وزيرة الصحة: مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى والصينى

السبت، 27 فبراير 2021 07:37 م
مستشارة وزيرة الصحة: مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى والصينى لقاح كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن هناك مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى، والجانب الصينى، لافتة إلى أن تحديد فئة القادرين للحصول على لقاح كورونا يعتبر جزء من المشاركة المجتمعية، وأى شخص غير قادر يتم دراسة الحالة وعن طريق صندوق تحيا مصر سيتم تغطية جميع غير القادرين للحصول على اللقاح.

 

ونوهت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، بأن إقرار الحصول على اللقاح تعتبر موافقة ضمنية، مشيرة إلى أنها تعتبر موافقة مستنيرة وهذا ليس جديدا، حيث أن كل الدول تأخذ موافقات والمواطن لديه حرية في القرار سواء بالموافقة أو الرفض في الحصول على التطعيم.

 

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، أننا تخطينا ذروة الموجة الثانية للوضع الوبائي، ولكننا أفضل من دول أخرى، خاصة مع وعي المواطنين والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية ، وأن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك لابد عليهم أخذ اللقاح.

 


مستشارة وزيرة الصحة

لقاح صينى

لقاح هندى

لقاح كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة لتوجية الشكر للصين بتوفير 300 ألف جرعة لقاح لكورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:16 م

وزيرة الصحة تستمع لعمد ومشايخ غرب الأقصر وتتفقد وحدة طب الأسرة بقرية البعيرات

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:54 م

وزيرة الصحة تتفقد المبنى الجديد بمستشفى الكرنك الدولي بتكلفة 320 مليون جنيه

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:30 م

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إيزيس بالبياضية وتشيد بمستوى التجهيزات والخدمات

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:22 م

وزيرة الصحة تتفقد العمل فى تطوير ورفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولى.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:27 م

أطفال الأقصر يلتقطون سيلفى مع وزيرة الصحة.. فيديو وصور

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة